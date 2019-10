Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Gartenanlage

Gera (ots)

Gestern Abend (24.10.219), gegen 19:00 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in einer Gartenanlage in der Eiselstraße zum Einsatz. Dort kam es zwischen zwei stark alkoholisierten Männern (26, 27) zur verbalen und in der Folge körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 27-Jährige verletzt wurde. Sein Kontrahent (26) schlug weiterhin diverses Interieur in der Laube ein und leistete gegen über den eingesetzten Beamten Widerstand. Gegen ihn wurde schließlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell