Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vom Unfallort entfernt

Greiz (ots)

Weida: Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Weida haben seit gestern die Beamten der Polizei Greiz aufgenommen. Demnach beschädigte gestern (23.10.2019) ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr einen in der Dr.-Rudolf-Breitscheid-Straße (Bereich Turnhalle) abgestellten Pkw Opel offensichtlich beim Vorbeifahren. Am Außenspiegel des betroffenen Opel ist Sachschaden entstanden. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei Greiz zu melden.(KR)

