Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz auf B175

Greiz (ots)

B175: Feuerwehr und Polizei kamen heute (23.10.2019), gegen 11:50 Uhr) auf der B175 zum Einsatz. Ein Lkw samt Anhänger befuhr zuvor die Straße von Burkersdorf in Richtung Weida. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Gespann von der Straße ab, so dass der Lkw zu kippen drohte. Dies verhinderten die eingsetzten Kameraden der Feuerwehr. Durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst wurde der Lkw schließlich geborgen. Aufgrund des Unfallgeschehens war die Straße bis circa 14:30 Uhr gesperrt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden.Am Lkw selbst entstand geringer Sachschaden, ein Leitpfosten wurde zudem in Mitleidenschaft gezogen. Seitens der Polizei Greiz erfolgte die Unfallaufnahme. (RK)

