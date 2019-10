Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaukasten und Schlossmauer beschädigt

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 21.10.2019 zum 22.10.2019 ihr Unwesen am Theaterplatz. Hierbei beschmierten die Täter den Schaukasten des Theaters sowie in der Folge Teile der Schlossmauer mit blauer Farbe und verursachten Sachschaden. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die PI Altenburger Land zuwenden. (KR)

