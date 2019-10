Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Altenburg (ots)

Lohma: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 22.10.2019 um 14:50 Uhr in der Selkaer Straße. Der 18-jährige Fahrer eines Pkw Citroen kam nach einem Wildwechsel mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und in der Folge im Straßengraben zum Liegen. Er wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden.

