Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bleiglasscheibe von Kirche beschädigt

Greiz (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 21.10.2019 - 22.10.2019 ein Bleiglasfenster einer Kirche in der Friedhofstraße, so dass dieses beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Fenster mittels Steinen eingeworfen. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht dringend Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise werde unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen genommen. (KR)

