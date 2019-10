Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Gestern Abend (22.10.2019), gegen 20:00 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen in der Otto-Dix-Straße / Küchengarten zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 33-jähriger Mann von einen bislang Unbekannten körperlich angegriffen und verletzt. Der Unbekannte setzte hierbei einen Bierkasten als Schlagwerkzeug gegen den 33-Jährigen ein. Der Geschädigte stürzte in der Folge, konnte allerdings im Anschluss davon rennen. Auch der Unbekannte, welcher zuvor mit einer Personengruppe unterwegs war, flüchtete in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte dieser nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Täter geben können. Personenbeschreibung: Circa 175 groß kurze Haare, bekleidet mit weißer Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK )

