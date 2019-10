Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 21.10.2019 Gestohlener VW Golf wieder aufgefunden

Gera (ots)

Aufgrund der veröffentlichten Suche nach dem am 19.10.2019 als gestohlen gemeldeten schwarzen VW Golf meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Dieser hatte das betroffene Auto in der Geschwister-Scholl-Straße festgestellt. Vor Ort bestätigte sich die Meldung des Zeugen. Nachdem das Fahrzeug schließlich spurentechnisch untersucht wurde, konnte es an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Der Täter des Fahrzeugdiebstahls ist bis dato noch nicht identifiziert.

Die Kriminalpolizei Gera sucht daher weiterhin Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. Tel. 0365 / 8234-1465. (KR)

"Schwarzer VW Golf gestohlen Gera Unbekannte Täter stahlen am 19.10.2019, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:10 Uhr einen in der Heinrich-Knauf-Straße abgestellten schwarzen Pkw VW Golf und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zur Tat, den Tätern bzw. dem Verbleib des schwarzen VW mit Geraer Kennzeichen geben können. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen genommen.(RK)"

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell