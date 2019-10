Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrerin verletzt

Altenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 21.10.2019, gegen 16:10 Uhr in der Schmöllnsche Straße/ Spiegelgasse. Die 45-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler Benz befuhr die Spiegelgasse in Richtung Schmöllnsche Straße. Hier missachtet sie die Vorfahrt und kollidierte mit einer vorfahrtberechtigten 17-jährigen Kleinkraftradfahrerin. Diese wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell