Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Propangasflaschen gestohlen

Altenburg (ots)

Schmölln: Eine sehr unschöne Entdeckung machte gestern (21.10.2019) der Inhaber eines Gewerbes Am Kemnitzgrund in Schmölln. Er stellte fest, dass sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (18.10.- 21.10.2019) unbekannte Diebe Zutritt zu seinen Firmengrundstück verschafft haben. Ziel waren offensichtlich die dort gelagerten Propangasflaschen. Insgesamt 25 Stück stahlen die Unbekannten und entkamen unerkannt. Die Polizei in Altenburg hat nunmehr die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen bzw. den Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

