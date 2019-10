Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz/B175: Die Polizei Greiz hat seit gestern (21.10.2019) die Ermittlungen zu einer Unfallflucht auf der B175 aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (34) eines Kleintransporters Fiat die B175 von Weida in Richtung Burkersdorf. An einer Engstelle in Burkersdorf kam ihm ein bislang unbekannter Kleintransporter entgegen und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel des Fiats. Teile des Außenspiegels beschädigten hierbei einen weiteren Pkw (VW). Der Transporter-Fahrer entfernte sich im Anschluss des Unfallgeschehens, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die Polizei Greiz sucht nunmehr Zeugen, welche Angaben zu dem unbekannten Transporter (polnischer Herkunft) geben können. Insbesondere wird der Fahrzeugführer gesucht, welcher sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Transporter befand. Möglicherweise hat dieser den Unfall mitbekommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an die PI Greiz zu wenden. (RK)

