Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug im Gleisbett gelandet

Gera (ots)

Weil der 18-jährige Fahrer eines Peugeot einen Unfall verursachte, meldete er sich gestern Abend (21.10.2019) gegen 22:50 Uhr bei der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 18-Jährige die Reichsstraße in stadtauswärtiger Richtung. Hierbei geriet er in einer Linkskurve (Übergang Gessenthalstraße) ins Schleudern und fuhr in das Gleisbett der Straßenbahn. Das Fahrzeug wurde geborgen, der Unfall aufgenommen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (RK)

