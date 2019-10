Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacherin stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Weida: Am Samstag (19.10.2019), gegen 18:15 Uhr, befuhr eine 32-jährige Audi Fahrerin die Straße "Am Schafberge" und wollte nach links auf die Bundesstraße 175 abbiegen. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw Kia und kollidierte mit diesem. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem stand sie unter Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 2,38 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

