Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Greiz-Siebenhitze

Greiz (ots)

Am Sonntag (20.10.2019), gegen 04:00 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen sowie Rettungsdienst in der Straße Greiz-Siebenhitze zum Einsatz. Dort wurde vor einem Gebäude ein 26-jähriger Mann aufgefunden, welcher schwere Verletzungen aufwies. Nach ersten Erkenntnissen scheint der Sturz aus einem Fenster des Gebäudes ursächlich für die Verletzungen zu sein. Die Hintergründe des Geschehens sind jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend geklärt. Im Zuge der Ermittlungen in der Nacht wurde der Einsatzort bis in die Morgenstunden abgesperrt, eine Umleitung war eingerichtet. Der 26-Jährige wurde aufgrund der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Gera hat zum Gesamtgeschehen umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, welche derzeit noch andauern. (KR)

