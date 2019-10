Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwarzer VW Golf gestohlen

Gera (ots)

Unbekannte Täter stahlen am 19.10.2019, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:10 Uhr einen in der Heinrich-Knauf-Straße abgestellten schwarzen Pkw VW Golf und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zur Tat, den Tätern bzw. dem Verbleib des schwarzen VW mit Geraer Kennzeichen geben können. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen genommen.(RK)

