Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Raubdelikt

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat die weiteführenden Ermittlungen zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines 18-Jährigen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte am 20.10.2019, zwischen 22:30 Uhr und 22:50 Uhr im Stadtgebiet von Gera (zwischen Heinrichstraße und Sorge) von drei unbekannten Tätern körperlich angegriffen, so dass er offensichtlich das Bewusstsein verlor. Als der 18-Jährige wieder zu sich kam, fehlten ihm ein Großteil seiner Bekleidung, ein Mobiltelefon und Bargeld. Offensichtlich wurden die Gegenstände durch die Unbekannten geraubt. Der 18-Jährige bat im Anschluss einen bislang unbekannten Zeugen, welcher in einem nicht näher bezeichneten Haus wohnte, um Kleidung. Eben von diesem Zeugen soll der Geschädigte zudem an seine Wohnanschrift gebracht worden sein. Von dort aus wurde er aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Gera sucht im Zusammenhang mit den aufgenommenen Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Raubstraftat bzw. zu den Tätern geben können. Zusätzlich wird dringend der unbekannte Zeuge/Helfer gesucht, welcher dem alkoholisierten 18-Jährigen mit Kleidung versorgte und nach Hause fuhr.

Beschreibung der unbekannten Täter:

Täter 1 - dunkelhäutig, cica 190cm groß, graue Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover, 20-25 Jahre

Täter 2 - dunkelhäutig, circa 175cm groß, schlanke Gestalt, graue od. schwarze Jogginghose, dunkler Pullover, 20-25 Jahre

Täter 3 - gebräunter Teint, 172cm groß, graue Hose, blauer od. grauer Pullover, 32-35 Jahre

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-1465 an die KPI Gera zu wenden.(KR)

