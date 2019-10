Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Am 14.10.2019 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit unerlaubtes Entfernens vom Unfall in Altenburg, Stauffenbergstraße / Ein- bzw. Ausfahrt Kaufland-Parkplatz. Ein aus der Ein-bzw. Ausfahrt Parkplatz fahrender SUV beschädigte einen von der Stauffenbergstraße in die Ein-bzw. Ausfahrt zum Parkplatz fahrenden Pkw und verließ die Unfallstelle. Es wird die männliche Person gesucht, welche sich zur Unfallzeit im Bereich der Unfallstelle befand. Dies hat möglicherweise den Vorgang wahrgenommen. Weiter Personen die zu diesem Sachverhalt etwas sagen können, melden sich bei der Polizei in Altenburg, Tel.03447/ 471-0.

