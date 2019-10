Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Drogenfund Haftbefehl erlassen

Altenburg (ots)

Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Mann und einer 22-jährigen Frau kamen am Samstag (19.10.2019), gegen 05:40 Uhr mehrere Polizeibeamte in der Teichstraße zum Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurden bekannt, dass der 42-Jährige offenbar im Besitz von Betäubungsmitteln sei. Die Beamten fanden schließlich insgesamt 37 Gramm der Droge Methamphetamin, etwa 20 ml der Droge Liquid Ecstasy sowie diverse Betäubungsmittelutensilien auf und stellten diese sicher. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die 22-Jährige nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 42-jährige Mann hingegen wurde vorläufig festgenommen und in der Folge dem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund des daraufhin erlassenen Haftbefehls wurde er einer JVA überstellt. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern weiter an. (RK)

