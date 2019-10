Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in leerstehendem Haus in Gera

Gera (ots)

Am späten Abend des 18.10.2019 setzten bislang noch unbekannte Täter Müll in den Räumlichkeiten eines leerstehenden Hauses in der Taubestraße in Gera in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr konnte das entstandene Feuer kurz darauf gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume oder Nebengebäude verhindert werden konnte. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern geben können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365/8234-0 entgegengenommen.

