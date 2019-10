Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Plannenschlitzer in Ronneburg

In der Zeit vom 18.10.2019, 18:00 Uhr und dem 19.10.2019, 09:00 Uhr schnitten bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in Ronneburg mehrere Lkw-Auflieger auf und entwendeten unter anderem Tee im Wert von 150 Euro. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern, werden unter der Telefonnummer 0365/829-0 entgegengenommen.

