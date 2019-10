Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebestour in Gartenanlage

Gößnitz, OT Hainichen (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag suchten Diebe die Kleingartenanlage Kauritzer Berg heim. In zwei Gartenparzellen wurden gewaltsam die Lauben aufgebrochen. Aus diesen entwendeten die Einbrecher mehrere technische Geräte sowie ein Fahrrad. An den Gartenlauben entstand hoher Sachschaden. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die PI Altenburger Land unter der Telefonnummer: 03447 4710.

