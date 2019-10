Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall durch rücksichtlose Fahrweise - Fahrer unter Alkoholeinwirkung

Greiz (ots)

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte der 25-jährige Fahrer eines Lkw-Transporters Renault Master am Sonnabend, 19.10.2019, gegen 02:00 Uhr, in der Plauensche Straße, Greiz-Dölau. Der 25-jährige Transporter-Fahrer fuhr zunächst von Greiz nach Elsterberg. An einer Baustelle in der Ortslage Elsterberg (Sachsen) kam ihm ein Pkw VW Passat entgegen. Weil der 25-Jährige der Meinung war, dass der Passat-Fahrer ihm mit Aufblendlicht entgegenkam wendete er seinen Transporter an der Baustellenampel und folgte dem VW Passat, offensichtlich um diesen zur Rede zu stellen. Nachdem er den VW Passat überholt hatte, bremste er seinen Transporter in der Ortslage Greiz-Dölau abrupt ab und stellte sich schräg auf die Fahrbahn, so dass es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Greiz Atemalkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten u. a. ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.(TA)

