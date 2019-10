Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt am Daßlitzer Kreuz missachtet

Greiz (ots)

Am Freitag, den 18.10.2019 gegen 19:10 Uhr kam es in 07957 Langenwetzendorf, am Daßlitzer Kreuz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Skoda Fabia und einem Pkw VW Polo. Der 57-jährige Skoda-Fahrer hielt zunächst vorschriftsmäßig am dortigen Stoppschild, fuhr jedoch dann aus bislang unbekannten Gründen auf die B92 auf, wodurch es zur seitlichen Kollision mit dem bevorrechtigten Pkw VW Polo kam. Der Skoda-Fahrer wurde schwerverletzt in das Greizer Krankenhaus verbracht. An beiden Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen der ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten und den Bergungsarbeiten musste die B92 vorübergehend gesperrt werden.(TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell