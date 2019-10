Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Greiz (ots)

Gestern (17.10.2019), gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die Oettlerstraße um nach links in die Cloßstraße einzubiegen. Vermutlich auf Grund von herabgefallenem Laub kam er hier ins Rutschen und stürzte. Durch den Sturz wurde er erheblich verletzt, am Krad entstand Sachschaden. (OK)

