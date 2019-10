Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin verletzt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts verletzte sich gestern (17.10.2019) eine 62-jährige Opel Fahrerin. Sie stellte gegen 13:05 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Meinersdorfer Straße ab und begab sich mit Leergut zum Glascontainer. Während des Rückweges zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie, dass es rollte. Sie versuchte es aufhalten, kam zu Fall und wurde vom Auto erfasst. Zur medizinischen Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. (OK)

