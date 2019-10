Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer wurde verletzt

Gera (ots)

Altenburg: Am 17.10.2019 gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Zeitzer Straße. Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Zeitzer Straße aus Richtung Johannisstraße kommend. An der Einmündung Beim Goldenen Pflug übersah der Skodafahrer einen auf dem beidseitig befahrbaren Radweg fahrenden 52-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt und anschließend vor Ort ärztlich versorgt.

