LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

Altenburg: Zeugen meldeten gestern (16.10.2019) der Polizei, dass Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Zeitzer Straße eingebrochen sind und informierten die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen der oder die Täter im davor liegenden Zeitraum gewaltsam in die Räumlichkeiten des Hauses ein und durchsuchten diese. Aus dem Haus wurden diverse Elektroartikel, u.a. ein Fernseher und eine Stereoanlage, gestohlen. Zu den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Haben Sie im Zeitraum des 16.10.2019 ungewöhnliche Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447/ 471-0 bei der PI Altenburger Land zu melden. (KR)

