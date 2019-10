Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zaun beschädigt, Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Mittwoch (16.10.2019), gegen 14:00 Uhr, fuhr an einer Engstelle in Dörtendorf ein bislang unbekannter Pkw rückwärts, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Dabei stieß er gegen den Grundstückszaun eines Hauses und beschädigte diesen erheblich. Ohne weitere Maßnahmen verließ der bislang unbekannte Unfallverursacher die Unfallstelle in Richtung Göhren-Döhlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Mercedes SUV handelt, an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

