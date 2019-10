Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vor Verkehrskontrolle geflüchtete

Gera (ots)

Bad Köstritz: Gestern Abend (16.10.2019, gegen 18:30 Uhr) beabsichtigten Polizeibeamte den Fahrer eines scheinbar manipulierten Kleinkraftrades (Simson) zu kontrollieren. Der 17-jährige Fahrer ignorierte das "Anhaltesignal", fuhr mit äußerst überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage Bad Köstritz und stoppte unvermittelt in einer Sackgasse. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Simson und dem Polizeiauto. An beiden Fahrzeugen entstand daraufhin Sachschaden. Auch der 17-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Im Zuge der Ermittlungen wurde schließlich bekannt, dass die Simson tatsächlich so manipuliert war, das sie schneller fahren konnte. Demzufolge besaß der junge Fahrer auch nicht die entsprechende Fahrerlaubnis bzw. keinen ausreichenden Versicherungschutz. Bezüglich des Zusammenstoßes wurde das Unfallgeschehen polizeilich aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell