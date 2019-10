Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Moped-Roller

Gera (ots)

Heute Morgen (17.10.2019), gegen 04:55 Uhr kollidierte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin beim Überqueren der Siemensstraße mit einem dort fahrenden Moped-Roller (Fahrerin 55), als sie von der Tinzerstraße in Richtung Gera-Bieblach fahren wollte. Die Rollerfahrerin wurde beim dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die betroffene Straße kurzzeitig voll gesperrt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (KR)

