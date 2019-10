Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Altenburg (ots)

Am 15.10.2019 im Zeitraum von 11:00 - 16:30 Uhr wurde von der Baustelle eines Eigenheimes in der Lödlaer Chaussee eine zum Einbau bereit gestellte Außeneinheit einer Wärmepumpe Typ Vitocal 200-S entwendet. Diese hatte ein Gewicht über 100 Kilogramm, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die unbekannten Tätern diese mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben und Hinweise zur Tat, den Tätern bzw. dem Verbleib der Wärmepumpe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447/ 471-0 bei der PI Altenburger Land zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell