Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer verletzt

Greiz (ots)

Berga/Elster: Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 175 von Seelingstädt in Richtung Berga/Elster. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er hier, in einer Linkskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr gegen die Leitplanke, stürzte und prallte gegen eine Straßenlaterne. Das Krad rutschte weiter über die Straße. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer verletzt, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

