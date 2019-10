Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (15.10.2019), in der Zeit von 05:35 Uhr bis 15:20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein umzäuntes Firmengebäude Am Fuhrpark. Ziel war offensichtlich das dort abgestellte E-Bike eines 25-jähriges Besitzers. Der Unbekannte durchtrennte die Sicherung des Rades und entkam anschließend unerkannt mit seinem Beutegut. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Fahrraddieb bzw. dem Verbleib des E-Bikes der Marke Haibike 8.0 geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu melden. (RK )

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell