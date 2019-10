Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Arbeitsunfall

Gera (ots)

Aufgrund eines schweren Arbeitsunfalles kamen Polizei und Rettungsdienst heute Mittag (15.10.2019), gegen 13:00 Uhr in der Zschochernstraße/Zschochernplatz zum Einsatz. Bei der Ausführung von Dacharbeiten an einem Haus stürzte ein 18-jähriger Arbeiter aus noch ungeklärter Ursache in die Tiefe. Im Zuge der notwendigen medizinischen Versorgung wurde ein Notarzt per Rettungshubschrauber eingeflogen. Hierzu kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen. Der schwerst verletzte Mann wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sowie das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (Arbeitsschutz) ermittelt nunmehr zu den Unfallumständen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell