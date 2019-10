Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Altenburg (ots)

Meuselwitz/Wintersdorf: Über das vergangene Wochenende (11.10.2019 - 13.10.2019) hinweg versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Physiotherapie in der Fabrikstraße einzudringen. Dies gelang den Tätern glücklicherweise. Allerdings rissen sie scheinbar im Nachgang den Briefkasten der Praxis ab und stahlen ihn. Die Polizeiinspektion Altenburger Land hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat, den Täter bzw. dem Verbleib des Briefkastens geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die Polizei Altenburg zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell