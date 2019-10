Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenhinweise zu Verkehrsunfall gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 01.10.2019, gegen 09:15 Uhr kollidierte in der Dr.-Gebler-Str. ein Pkw Smart mit einer Fußgängerin (Pressemeldung vom 02.10.2019). Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Zur Aufklärung des Hergangs sucht die Polizei nunmehr Zeugen. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell