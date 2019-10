Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Kofferdieb gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Einen in einem Hausflur in der Ronneburger Straße abgestellten Koffer nahm am Sonntag (13.10.2019) gegen 17:00 Uhr ein bislang unbekannter Dieb ins Visier. Dieser schnappte sich den blauen Reisekoffer in welchem sich Kinderkleidung befand und rannte davon. Der Dieb wurde im Nachgang von den Geschädigten verfolgt, konnte jedoch nicht festgehalten werden. Die Altenburger Polizei sucht nunmehr im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche Hinweise zum Unbekannten Dieb bzw. zum Verbleib des blauen Koffers geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Altenburger Polizei zu melden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ausländisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Jacke mit "Schneeflocken"-Muster. (KR)

