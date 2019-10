Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebin wurde gestellt

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 13.10.2019 betrat eine 36-jährige weibliche Täterin die Räumlichkeiten einer Tankstelle in der Ronneburger Straße. Dort entnahm sie aus dem Warenträger eine Packung Kaffee sowie eine Getränkeflasche und verließ ohne zu bezahlen die Geschäftsräume. Im Zuge der Fahndung konnte die 36-jährige Frau in Schmölln festgestellt werden. Das Paket Kaffee hatte sie noch bei sich. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

