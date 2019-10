Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Die Kriminalpolizei Gera hat am vergangenen Wochenende die Ermittlungen zu einem Einbruchsdiebstahl in Zeulenroda-Triebes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. In der Zeit von 11.10.2019 - 12.10.2019 verschafften sich unbekannte Täter in der Straße "Zur Stadtwaage" gewaltsam Zutritt zum Gelände einer dort ansässigen Firma und fortfolgend Zugang zum Firmengebäude. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume im Inneren der Firma und stahlen schließlich u.a. diverse Werkzeuge (Dachdeckerbedarf) und Metalle. Offensichtlich nach der Tat verließen die Unbekannten das Gelände mit einem dort abgestellten Firmenwagen (Pkw VW). Dieser konnte allerdings im Nachgang in einer Seitenstraße wieder aufgefunden werden. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

