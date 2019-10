Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Niederpöllnitz

Greiz (ots)

Niederpöllnitz: Am Samstagabend (12.10.2019, gegen 19:30 Uhr) befuhr der Fahrer (40) mit seinem Pkw Renault die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dabei geriet er zu weit nach rechts und prallten gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Vorsorglich rückten neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst ebenfalls zum Unfallort aus. Glücklicherweise blieben der Fahrer, als auch das im Fahrzeug befindliche Kind (3) unverletzt. Seitens der Polizei wurde der Unfall aufgenommen. (KR)

