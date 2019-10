Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu exhibitionistischer Handlung

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 18-jährigen Frau aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können. Demnach befand sich die 18-Jährige am 12.10.2019, gegen 04:30 Uhr auf dem Fußweg in der Gessentalstraße in Richtung Straße der Völkerfreundschaft. Etwa auf Höhe des dortigen Waldstückes traf sie auf einen bislang unbekannten Mann. Als sie ablehnte, mit dem Mann ein Stück gemeinsam zu laufen, entblößte sich dieser unvermittelt und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Folglich erklärte sie dem Mann, nun die Polizei zu rufen. In diesem Moment entfernte sich der unbekannte Täter und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht ergriffen werden. Die KPI Gera bittet nunmehr Zeugen des Geschehens, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, zu melden. Nach Angaben der Geschädigten seien zum Tatzeitpunkt zwei Fahrzeuge vorbeigefahren. Personenbeschreibung: Männlich, zwischen 25-35 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, deutschsprachig, schmales Gesicht, bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke.

