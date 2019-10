Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Humboldstraße

Gera (ots)

Am Sonntag (13.10.2019), gegen 01:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Humboldstraße zum Einsatz, da dort ein 23-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache den Blumenkübel eines ansässigen Geschäftes umschmiss und die darin befindliche Blumenerde auf einen dort stehenden Pkw Mercedes verteilte. Bei der Tat verursachte der 23-Jährige, welcher zusätzlich eine kleine Menge Drogen bei sich führte, Sachschaden, so dass er sich nunmehr für sein Verhalten verantworten muss. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (KR )

