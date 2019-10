Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffällige Simson gestohlen

Gera (ots)

Pölzig: Am Samstag (12.10.2019), in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr trieb ein bislang ungekannter Täter in der Hauptstraße in Pölzig sein Unwesen. So drang der Unbekannte gewaltsam in eine Garage/Scheune ein und stahl aus dieser eine silbern/lila glänzende Simson S50. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen. Haben Sie Hinweise zur Tat, dem Täter bzw. dem Verbleib der auffälligen Simson S50? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (RK)

