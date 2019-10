Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperlich angegriffen

Gera (ots)

Mehrere Zeugen informierten am Samstag (12.10.2019), gegen 22:10 Uhr die Polizei darüber, dass es in der Heinrichstraße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam. Unverzüglich rückten Polizeibeamte zum Einsatzort aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wirkten ein 28- und ein 32-Jähriger verbal und körperlich mit Fäusten und Tritten auf einen 39-jährigen Mann ein und verletzten ihn dabei. Der verletzte 39-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die beiden Angreifen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

