Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifenplatzer ruiniert Verkehrsinsel

Altenburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Unfall in die Schmöllnsche Landstraße gerufen. Dort war der Fahrer eines Ford Transit mit seinem Fahrzeug in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als ihm plötzlich ein Reifen platzte. Der Mann verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel, wobei sämtliche Schilder zerstört wurden, und kam schließlich auf dem gegenüberliegenden Fußweg zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Ölfilter des Transporters abgerissen, sodass in der Folge eine größere Ölspur beseitigt werden musste. Der Fahrer des Transporters blieb bei dem Unfall unverletzt.

