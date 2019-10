Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Senior um hohen Geldbetrag betrogen

Altenburg (ots)

Freitagnachmittag wurde die Polizei durch Angehörige eines 81-jährigen in den Steinweg gerufen. Grund dafür war, dass der Mann bereits am Vortag durch einer Trickbetrügerin auf den Leim gegangen ist. Die Frau, vermutlich nichtdeutscher Herkunft, soll sich als Teppichverkäuferin vorgestellt haben und dem Mann zwei wertlose Textilauslegwaren untergejubelt haben. Im Glauben einen echten Teppich zu erwerben, übergab der Senior einen hohen vierstelligen Geldbetrag in bar. Die Frau verschwand dann unter Zurücklassen ihrer wertlosen Textilien in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell