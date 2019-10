Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisster Senior wieder aufgefunden

Altenburg (ots)

Klausa: Nachdem heute Nacht (11.10.2019), gegen 01:30 Uhr bekannt wurde, dass ein 88-jährige Bewohner aus einem Seniorenpark in Klausa als vermisst gemeldet wurde, leiteten Polizeibeamte der PI Altenburger Land umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Senior ein. Die Suchmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, dauerten bis heute morgen an. Gegen 07:30 Uhr meldete sich glücklicherweise ein Zeuge bei der Polizei, da er einen älteren Mann aus einem nahegelegenen Wald kommen sah. Unverzüglich rückten Polizeibeamte zum besagten Waldstück aus und gaben hinsichtlich der Vermisstensuche Entwarnung. Bei dem Mann handelte es sich um den Vermissten 88-Jährigen aus Klausa. Dieser wurde den Umständen entsprechend wohlbehalten, jedoch leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (KR)

