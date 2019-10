Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Notebook entwendet

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 10.10.2019 entwendete ein bislang unbekannter Mann aus einem Elektrogeschäft am Bahnhofsplatz ein im Regal ausgestelltes Notbook. Ohne dieses zu bezahlen verließ er die Geschäftsräume in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell