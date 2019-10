Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenhaus aufgebrochen

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 08.10. - 09.10.2019 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus der Gartenanlage "Am Deutschen Bach" in der Kauerndorfer Allee ein. Aus dem Gartenhaus wurden zwei Sägen sowie ein Receiver entwendet. Ermittlungen hierzu wurden seitens der PI Altenburger Land aufgenommen.

