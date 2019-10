Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 5 vorläufige Festnahmen bei Durchsuchung in Gera

Gera (ots)

In den Morgenstunden des 09.10.2019 durchsuchten Polizeibeamte der LPI Gera, gemeinsam mit weiteren Thüringern Polizeikräften, aufgrund bestehender Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtet Gera, 5 Objekte im Stadtgebiet von Gera. Die Durchsuchungen ergaben sich aus vorangegangenen Ermittlungen zu diversen Rauschgift-Delikten und richteten sich gegen 5 Tatverdächtige (deutsch, afghanisch). Im Zuge der Durchsuchungen wurden in den Objekten/Wohnungen die 5 tatverdächtige Männer (16, 20, 22, 40, 42) angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten kleinere Mengen Betäubungsmittel und Datenträger sowie einen E-Scooter, bei dem der Verdacht besteht, dass er gestohlen wurde. Der 40-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen am 10.10.2019 dem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde schließlich Haftbefehl erlassen, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die anderen Festgenommenen wurden wieder entlassen. (RK)

